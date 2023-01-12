وزيرة خارجية ألمانيا تستهل زيارتها لإثيوبيا بمباحثات مع رئيسة البلاد

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس، زيارتها التي تستغرق يومين لإثيوبيا، والتي تأتي على خلفية أزمة الغذاء التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.



واجتمعت الوزيرة الألمانية مع الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي اليوم لإجراء مباحثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.



ويذكر أن سهلورق زودي هي أول سيدة ترأس إثيوبيا، وتتولى هذا المنصب منذ عام 2018.



وترافق وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الوزيرة الألمانية في زيارتها لإثيوبيا.



ويشمل جدول أعمال الزيارة الالتقاء أيضا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين ووزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس.



وتعتزم وزيرتا الخارجية الألمانية والفرنسية تفقد مخزن للحبوب تابع لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يتم به تخزين حبوب تم توريدها من أوكرانيا.



جدير بالذكر أن إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة بأفريقيا من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، كما أنها واحدة من أفقر دول العالم. وتعاني البلاد من جفاف شديد بعد عدم سقوط أمطار للموسم الخامس على التوالي.



وبسبب الاعتماد الكبير على القمح والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، يتوقع خبراء أن يزداد الوضع سوءا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.