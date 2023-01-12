وصفت الإعلامية بسمة وهبة، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بأنها "مرأة حديدية"، مؤكدة أنها حققت نجاحًا باهرًا في قضايا المرأة المصرية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس تقديم شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الإعلامية ياسمين عز بسبب برنامجها التلفزيوني.

وقالت بسمة خلال برنامجها "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء الأربعاء، إن مايا مرسي حققت حلم سيدات مصر من حيث التمكين الاقتصادي والسياسي؛ مشيرة إلى أن هناك 12 مليون سيدة استفادت من المجلس القومي للمرأة.

وأشارت إلى أن مايا مرسي، خاضت معركة عبر التصدي للمتاجرة بالمرأة ضد كافة أعمال العنف، مؤكدة أنها نجحت في كافة المبادرات لتمكين الفتيات في مواجهة التحديات المختلفة، والتصدي للعنف والتحرش.

وأضافت أن مايا مرسي فتحت كل المجالات للمرأة المصرية، مثمنة على وجه التحديد التمويلات الضخمة التي تُمنح للسيدات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، قد أعلن التقدم بشكوى ضد الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر".

وقال المجلس، إن برنامج ياسمين عز يمثل ما سماه إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة، ويضر بها، كما يعد محتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية، على حد تعبيره.