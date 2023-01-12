إبراهيم عيسى: لنا حق في التوجع من الأزمة الاقتصادية لكن التشاؤم غير مفيد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حالة التشاؤم التي يعيشها بعض المصريين خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الأزمة التي نتعرض لها ليس طريقة للحل، قائلا: "لابد أن نتطلع لأسباب الأزمة وجذورها العميقة وأدوات الحل دائمًا ما تكون في يد المفكرين والحكومة وأصحاب الأراء".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن للشعب الحق في التوجع من الأزمة الاقتصادية، إلا أنه لا فائدة من التشائم وتصدير اليأس والإحباط، مؤكدا أن إشاعة الطاقة السلبية لا تصل بنا إلى أي حل، ولابد أن يكون هناك اقتراحات وطرح لحلول التخلص من الأزمات الاقتصادية.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن فقد الصحة النفسية والسيطرة والتشاؤم على المواطنين يفقدنا الوصول إلى حل للأزمة، إذ أن الأزمة تحتاج خطة ومشاركة ومناقشات بين المفكرين والأحزاب، مؤكدًا أن الإحساس بالأزمة مطلوب لكن بعيدًا عن صيغ التشاؤم والإحباط.

أخشى أن في توجه يسوقه ويقوده ويخترقه وجدان التيارات الإسلامي لنفقد صلابتنا النفسية لأنها في مجتمع الأزمة أشد وأهم وأكثر احتياجا من لحظة مجتمع الاستقرار، والصلابة النفسية رقم واحد.