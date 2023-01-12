 روسيا تسجل أول إصابة بمتغير سلالة أوميكرون كراكن - بوابة الشروق
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روسيا تسجل أول إصابة بمتغير سلالة أوميكرون كراكن

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 9:59 ص | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 9:59 ص

أعلنت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديد XBB.1.5 "كراكن" في مقاطعة بينزا.

وأكدت الهيئة -وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" أنه تم تسجيل أول إصابة بمتغير "أوميكرون" الفرعي شديد العدوى في مقاطعة بينزا، خلال برنامج مراقبة بيانات تسلسل جينوم الفيروس التاجي المستجد.

وأشارت إلى أنه -في الوقت الحاضر- سجلت في روسيا مجموعة واسعة من متغيرات "أوميكرون" الفرعية، ولكن يبقى المتغير "ВА.5" الأكثر انتشارا، أما متغير "دلتا" الذي انتشر على نطاق واسع في النصف الثاني من عام 2021، فقد اكتشف في حالات معدودة في خريف العام الماضي ولم تسجل أي إصابة ببقية المتغيرات.


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