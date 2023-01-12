إبراهيم عيسى: لجان الإخوان يصدرون اليأس للمصريين بخصوص الأزمة الاقتصادية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيار السلفي وتنظيم الإخوان الإرهابي يتاجرون بالأزمة الاقتصادية الحالية، من أجل زيادة حالة السخط والتشاؤم والإحباط عند المواطنين المصريين، موضحا أن الإخوان لديهم خصومة مع الشعب المصري.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لجان الإخوان الإلكترونية يصدرون حياة اليأس للمواطنين بخصوص الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنهم يتاجرون بالأزمة ليجعلونا نفقد الثقة في أنفسنا وفي الدولة، والوصول إلى حالة قصوى من الأزمة.

وتابع: "الإخوان يجعلونا نعيش حياة سخط وتشاؤم وإحباط، حيث إنهم يبحثون عن الوصول للشعور بالندم بإخراجهم من السلطة"، مؤكدًا أنهم يستثمرون في الأزمة لزيادة حدتها، بالإضافة إلى أنهم يريدون أن نفقد الصلابة النفسية، ولكن الصلابة النفسية مهم في الأزمات.