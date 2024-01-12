 حبس مقاول متهم بقتل نجل عمه طعنا بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور - بوابة الشروق
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حبس مقاول متهم بقتل نجل عمه طعنا بسبب خلافات مالية في بولاق الدكرور

مصطفى بكر:
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 5:53 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 5:53 م
أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس مقاول 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجل عمه طعنًا بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى باستقبال أحد الأشخاص جثة هامدة به آثار طعنات نافذة وادعاء تعدي آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والتقابل مع أسرة المجني عليه أفادوا بنشوب مشاجرة بين نجلهم وابن عمه بسبب رفض الضحية رد مبلغ مالي اقترضه من المتهم، وخلالها استل المتهم سلاح أبيض وسدد طعنات نافذة للمجني عليه أردته قتيلا، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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