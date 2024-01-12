ارتفاع الإقبال على رحلات عمرة شهر رجب تزامنا مع إجازات منتصف العام

كشفت مؤشرات حجوزات رحلات العمرة لشركات السياحة المنظمة خلال شهر رجب، الذى يبدأ اليوم، ارتفاعا فى معدل الحجوزات للأفراد والعائلات، نظرا لتزامن هذه الفترة مع إجازات عطلة منتصف العام الدراسى التى ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لمراحل التعليم الأساسى، تليها المرحلة الثانوية والجامعات خلال الثلث الأخير من شهر يناير الجارى.

وأعلنت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، منح راغبى العمرة خلال شهر رجب وخاصة خلال عطلة منتصف العام الدراسى، تسهيلات وتخفيضات للأسر والعائلات لتشجيعها على أداء مناسك العمرة خلال هذه الفترة.

وتواصل الشركات تسويق برامجها على مواقع التواصل الاجتماعى وفى النقابات المهنية والهيئات الحكومية لجذب أكبر عدد من الراغبين فى السفر لأداء مناسك العمرة خلال هذه الفترة والاستمتاع بالعروض المتميزة التى تقدمها الشركات خلال هذه الفترة.

وكانت شركات السياحة بدأت فى الإعلان مبكرا عن أسعار عمرة منتصف العام الدراسى التى تتزامن مع بداية شهر رجب، حيث يتراوح سعر البرنامج الاقتصادي الذى تبلغ مدته نحو 15 يوما من 35 ألف إلى 42 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال هذه الفترة من 50 ألف جنيه.

وقال الدكتور أحمد الديرى عضو غرفة شركات السياحة إن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على حجز رحلات عمرة منتصف العام الدراسى، مشيرا إلى أن غالبية المتقدمين لتلك البرامج هم من العائلات التى تنتظر اجازات الجامعات والمدارس للسفر كمجموعة لأداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن نسب الإقبال سترتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة نظرا لتزامن هذه الفترة مع إجازات عطلة منتصف العام الدراسى التى ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن أعداد المواطنين الذين سافروا للمملكة العربية السعودية عبر البوابة المصرية للعمرة سواء بتأشيرة عمرة أو سياحة أو زيارة وحصلوا على باركود البوابة، بلغ حتى الآن نحو 400 ألف مواطن، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة طرحت برامج متنوعة للمواطنين المصريين الراغبين فى السفر لأداء مناسك لعمرة خلال هذه الفترة وطرحت الشركات برامج بأسعار مختلفة لتناسب جميع شرائح المواطنين، وكذلك تقديم عروض سعرية مغرية وحوافز مشجعة للأسر المصرية لتشجيعها على أداء مناسك العمرة خلال هذه الفترة.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا إلى المملكة العربية السعودية عبر بوابة العمرة المصرية منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن تجاوز حاجز الـ370 ألف مواطن، موضحا أن هؤلاء المواطنين حصلوا على تأشيرات عمرة وزيارة شخصية وسياحية وبعض التأشيرات الأخرى التى يستوجب حصول حاملها على باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وأردف أن غالبية المواطنين الذين سافروا للسعودية من خلال بوابة العمرة كانوا حاصلين على تأشيرة عمرة من خلال برنامج تم تنظيمه بواسطة شركات السياحة، مشيرا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين بدأت فى الزيادة خلال الشهر الحالى على أن تصل لذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسى، موضحا أنه وفقا للمؤشرات الحالية ووجود رغبة كبيرة من المواطنين المصريين للسفر للعمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان المقبلين، فإنه من المتوقع أن يتخطى عدد المسافرين للسعودية عبر بوابة العمرة المصرية بنهاية الموسم الحالى حاجز الـ 600 ألف مواطن.