هاباج-لويد الألمانية: تكبدنا تكاليف إضافية بعشرات الملايين من اليورو بسبب هجمات الحوثيين

أفادت شركة الشحن البحري الألمانية هاباج-لويد، بأن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر تسببت في تكبيدها تكاليف إضافية شهرية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.

وقال متحدث باسم المجموعة لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة، إن الهجمات "تؤثر على الصناعة بأكملها وعلينا نحن أيضا بشكل كبير"، ولم يجر المتحدث تقييما للضربات العسكرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ضد مواقع للحوثيين لكنه قال "لكننا نرحب بالإجراءات التي تجعل المرور عبر البحر الأحمر آمنا مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن سفن أكبر شركة شحن حاويات في ألمانيا تتجنب المرور عبر قناة السويس منذ ديسمبر الماضي بسبب هجمات الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الشركة إن التأخيرات الناجمة عن التحويل عبر رأس الرجاء الصالح، هائلة، وأوضح أن هذا التحويل أدى إلى تأخير الرحلات "إلى الولايات المتحدة بمقدار أسبوع إضافي وإلى أوروبا بمقدار أسبوعين إضافيين وإلى شرق البحر الأبيض المتوسط بمقدار 18 يوما إضافيا"، لافتا إلى أن عدد السفن التابعة لهاباج-لويد بما في ذلك شراكات أخرى التي تأثرت بهذه التأخيرات، بلغ 183 سفينة.

وقال إن التكاليف الناجمة عن ذلك تقدر بمبلغ يتألف من رقمين كبيرين من ملايين اليورو كل شهر، وتابع المتحدث:" سيتم اتخاذ القرار بشأن كيفية وما إذا كنا سنستمر يوم الاثنين المقبل".

يذكر أن نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وتربط قناة السويس البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر بذلك أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، شن الحوثيون هجمات متكررة على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر لها علاقة بإسرائيل.