 وزير العدل بجنوب أفريقيا: إسرائيل فشلت في دحض الأدلة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية - بوابة الشروق
الجمعة 12 يناير 2024 4:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير العدل بجنوب أفريقيا: إسرائيل فشلت في دحض الأدلة التي قدمناها لمحكمة العدل الدولية

وزير العدل بجنوب أفريقيا دونالد لامولا
وزير العدل بجنوب أفريقيا دونالد لامولا
لاهاي- محمد مجدي
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 3:32 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 3:32 م

قال وزير العدل بجنوب أفريقيا، دونالد لامولا، إن إسرائيل فشلت في دحض الأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية أمس الخميس حول ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأضاف لامولا، في مؤتمر صحفي بعد جلسة الاستماع لرد إسرائيل على الاتهامات، اليوم الجمعة، "لا نزال نؤمن بأن ما تفعله إسرائيل أعمال إبادة جماعية".

وأوضح أن "ما قدمته إسرائيل من مزاعم حول تسيير المساعدات الغذائية إلى غزة غير واقعية خاصة مع تصريحات المسئولين الأمميين بشأن صعوبة إدخال المساعدات الإنسانية وأنها غير كافية".

ورفعت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الجمعة، الجلسة بعد الانتهاء من سماع فريق إسرائيل القانوني للرد على الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لها بارتكاب أعمال تشكل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب عضو فريق الدفاع عن إسرائيل، الدكتور جلعاد نعوم قضاة محكمة العدل الدولية برفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ التدابير المؤقتة والأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

كما طالب نعوم المحكمة برفض قضية جنوب أفريقيا وإزالتها من قائمتها بالكامل.

واتهم ممثل إسرائيل، جنوب أفريقيا بالانخراط في "جهد متضافر وساخر لتحريف مصطلح الإبادة الجماعية نفسه".

وقال نعوم إن جنوب أفريقيا صورت إسرائيل على أنها "دولة خارجة عن القانون تعتبر نفسها فوق القانون".

وبعد انتهاء الجلسة، قالت المحكمة إنها ستصدر قرارها في أقرب وقت ممكن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك