قال المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، زين دانغور، إن دعوى بلاده أمام محكمة العدل الدولية ترتكز إلى ركن أساسي في تعريف الإبادة الجماعية ذلك المتعلق؛ بإثبات نية إسرائيل في إلحاق الإبادة الجماعية الكاملة بشعب غزة.

وأكد خلال مقابلة لشبكة الجزيرة الإخبارية، مساء الخميس، أن الدعوى تستند إلى أدلة تفصيلية لا يمكن دحضها ما يجعل تجاهلها صعبا على القضاء، معربا في الوقت ذاته عن أمله في التزام قضاء المحكمة بالمهنية والموضوعية وإصدار الحكم بناء على القانون وليس الجانب السياسي.

وتوقع أن يتوجه فريق الدفاع الإسرائيلي إلى المسار السياسي خلال جلسة دفاع الجمعة، قائلا: «ما قدمناه كان قضية قانونية تفصيلية تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية، أشعر أن رأينا القانوني لا يمكن دحضه رغم محاولة إسرائيل استخدام السياسية كطريقة دفاع رئيسية لها».

وأشار إلى تشكيل الفريق القانوني بالتعاون بين وزارة العدل والرئاسة الجنوب إفريقية، منوها أن الفريق يضم بعض الخبراء الأجانب من المملكة المتحدة.

ولفت إلى استقبال جنوب إفريقيا الدعم من 13 دولة أخرى منذ الإعلان عن رفع دعواها، متوقعا مشاركتهم جمعيا في القضية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «لدينا دعم كبير جدا من عديد الدول، ونتوقع تدخلها فور انتهاء جلسات التدابير المؤقتة وعلى رأسها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية».