أكدت مديرية الصحة بدمياط، استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة في قرى المحافظة، والتي تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بجميع المناطق.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق قافلة في قرية «البدراوي»، خلال يومى الأربعاء الخميس، وذلك ضمن خطة شهر يناير الجاري، تردد عليها 1164 مواطنا، تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وبلغ عدد العيادات بالقافلة 12 عيادة، و10 تخصصات طبية، وتحويل 16 حالة للمستشفيات، و3 قرارات نفقة دولة، وإقامة 10 ندوات، بحضور 160 مواطنا، والكشف على 137 مواطنا في مبادرة افحص واطمن للاكتشاف المبكر للضغط والسكر، و36 حالة أشعة عادية، و30 حالة فحص بالسونار، و550 تحليل معمل دم، وإجراء 56 تحليل معمل طفيليات.