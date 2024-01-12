ثريا فخري فنانة مصرية من أصل لبناني يهودية الديانة اشتهرت بأداء دور الدادة في معظم أفلامها السينمائية، من مواليد 13 أغسطس عام 1905 بمدينة زحلة اللبنانية والدها كان يعمل في تجارة الأقمشة وقرر السفر إلى مصر مع عائلته في محافظة الإسكندرية، كانت ثريا فخري في عمر الـ25، ثم التحقت بالمدارس الحكومية ولكنها لم تكمل تعليمها، و قدمت ثريا فخري العديد من الأدوار في الحفلات المدرسية وقد لاقت استحسانا كبيرا من زملائها.



مشوار فني

بدأت ثريا فخري مشوارها التمثيلي في السينما عام 1939 وقدمت ثلاثة ادوار في افلام “العزيمة” و “فتش عن المرأة” و “الدكتور” ثم توالت أعمالها الفنية بعد ذلك وقدمت حتى وفاتها ما يقرب من 212 فيلم سينمائي واشتهرت في أدوارها بدور الدادة.



أشهر أفلامها

ومن أشهر أفلامها في السينما “العزيمة، الستات ما يعرفوش يكدبوا، طريق الشوك، مطلوب أرملة، شارع الحب، صلاح الدين الأيوبي، نداء العشاق، انتصار الشباب، غرام وانتقام، سيدة القطار، إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، هدى، يوم من عمري، الشموع السوداء”، وكان آخر أفلامها فيلم “الحياة حلوة”.



زواج

تزوجت ثريا فخري ثلاثة مرات أول أزواجها هو محاسب الفنانين محمد توفيق ولكن لم يستمر الزواج وانفصلا ثم تزوجت من شاب مصري اسمه نبيل دسوقي واستمرت معه حوالي عشرة سنوات وتوفي بعد إصابته بمرض خطير ثم تزوجت للمرة الثالثة من الممثل فؤاد فهيم وكان رجل ثري جداً واستمرت معه لمدة سبع سنوات حتى توفي وترك لها ثروة كبيرة.



وفاتها

توفيت ثريا حلمي في 23 فبراير عام 1966 وقيل أن ثروتها ذهبت لوزارة الأوقاف وذلك لعدم وجود أي وريث لها فهي لم ترزق بأطفال من أزواجها الثلاثة.. وتركت الراحلة المئات من الأدوار التي لا زالت عالقة في الأذهان حتى وقتنا هذا.