مودرن فيوتشر: الخطيب والقيعي وراء انتقال عمر كمال إلى الأهلي

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي تدخل لحسم انتقال عمر كمال عبد الواحد، لاعب الأول إلى الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال وليد دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة إي تي سي: "لقد وصلت من دبي قبل يومين، وكانت هناك اتصالات من محمود الخطيب، وعدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي لحسم صفقة عمر كمال".

وأضاف: "النادي الأهلي منذ فترة طويلة وهو مهتم بضم عمر كمال، والنادي الأهلي كان يتعامل باحترام شديد، وهو ما يؤكد بالعلاقة الجيدة من جانب إدارة القلعة الحمراء".

وتابع: "النادي الأهلي كان يعلم أن هناك 6 أشهر متبقية في عقد عمر كمال مع مودرن فيوتشر، إلا أنهم كانوا يرغبون بوجود علاقات جيدة، بعيدا عن الأبواب الخلفية، كان هناك حديث مباشر معنا، وهو ما نتمنى أن يسود بين جميع الأندية".

وأتم وليد دعبس تصريحاته قائلًا: "علاقتي جيدة مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة، وهو شخص مباشر وكلمته واحدة، والنادي الأهلي يمتلك (مفاتيح) كثيرة في التفاوض، ويكفي وجود عدلي القيعي".