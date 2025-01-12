 جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد ثلاثية بلاك بولز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جروس يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد ثلاثية بلاك بولز

تصوير: أحمد عبدالجواد
تصوير: أحمد عبدالجواد
أمير نبيل
نشر في: الأحد 12 يناير 2025 - 9:03 م | آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2025 - 9:03 م

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الاثنين، بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بلاك بولز بطل موزمبيق بثلاثية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي ، في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وتأهل الأبيض لدور الثمانية، بعدما رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة يتصدر بهم المجموعة، في حين توقف رصيد بلاك بولز عند 4 نقاط يحتل بهم المركز الأخير.


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