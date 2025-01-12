بيربوك تلتقي وزير الخارجية السوري على هامش مؤتمر سوريا بالرياض

التقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأحد، وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني في العاصمة السعودية الرياض على هامش مؤتمر سوريا.

وأفادت مصادر في الوفد الألماني بأن اللقاء هذه المرة شهد مصافحة باليد بين الوزيرة الألمانية والوزير السوري، وهو الأمر الذي لم يحدث في لقائهما الأول في العاصمة السورية دمشق قبل أكثر من أسبوع. ولم يتم بعد نشر صورة للمصافحة.

يذكر أنه أثناء زيارة بيربوك للعاصمة السورية في 3 يناير الجاري، لم يصافح قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع الوزيرة الألمانية لكنه صافح نظيرها الفرنسي جان-نويل بارو.

وكانت بيربوك علقت على هذا الحادث في دمشق في تصريحات لصحفية قائلة:" كان من الواضح لي منذ وصولي أنه لن تكون هناك المصافحات التقليدية باليد". لكنها أشارت إلى إبلاغ "المضيفين الإسلاميين" على نحو واضح بعدم الموافقة على هذه الممارسة.

كان المؤتمر الخاص بسوريا قد انطلق في الرياض في وقت سابق من اليوم الأحدويتمحور جدول الأعمال الرئيسي حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.

ويأتي المؤتمر بعد مرور أكثر من شهر على استيلاء فصائل مسلحة تحت قيادة هيئة تحرير الشام على السلطة في سوريا وفرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا.