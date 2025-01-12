إحالة معلمة وطالبة للتحقيق بسبب استخدام الهاتف المحمول في تصوير أوراق الامتحان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن إحالة معلمة وطالبة للتحقيق لاستخدامهما الهاتف المحمول في تصوير أوراق الامتحان.

وأوضح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنه تم إحالة معلمة بإحدى مدارس إدارة دمياط الجديدة للتحقيق بعد استخدام هاتفها المحمول في تصوير أوراق الامتحان.

كما تم إحالة طالبة بإحدى مدارس التعليم الفني التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لاستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة وتصوير امتحان اليوم.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم، أصدر أمرًا إداريًا سابقًا يحظر حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية من شأنها نشر أو ترويج أوراق الامتحانات قبل، وأثناء، أو بعد انعقادها، أو ارتكاب أفعال تؤدي للإخلال بأعمال الامتحانات أو الغش أو المساعدة عليه.

وأكد البيان، أن المخالفين يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وفقًا للقانون رقم 73 لسنة 2017 والقانون، رقم 205 لسنة 2020، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت ارتكابه أيًا من هذه المخالفات.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بجميع الطلاب الالتزام بضوابط الامتحانات، والتركيز على المذاكرة لتحقيق أفضل النتائج، مع التأكيد على دور الأسرة والمدرسة في توعية الطلاب بأهمية الامتحانات وتأثيرها على مستقبلهم.