الرئاسة الفلسطينية: اتصالات مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية تعمل منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على وقف الهجمات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأضاف أبو ردينة، في بيان صحفي، نشرته وكالة الانباء الفلسطينية ( وفا) أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ويدعو القرار، الذي صدر مؤخرًا، إلى وقف إطلاق النار، إدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مع تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها بالكامل في غزة.

وأشار أبو ردينة إلى أن “الوقت قد حان لإجبار إسرائيل على إنهاء عدوانها الشامل على شعبنا الفلسطيني في غزة، ووقف الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.

كما اتهم أبو ردينة المستوطنين بتكثيف اعتداءاتهم على الفلسطينيين، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، محذرًا من تداعيات هذه “الجرائم”.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن الالتزام بالشرعية الدولية والعربية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

تأتي تصريحات الرئاسة الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة، والذي أدى، وفق ابو ردينة، إلى مقتل وفقدان وإصابة أكثر من 200 ألف شخص.

من جهة أخرى، تتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية.