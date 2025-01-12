مقتل 6 أشخاص إثر انفجار داخل مطعم في التشيك

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ذكرت السلطات التشيكية، اليوم الأحد أن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون، في انفجار تسبب في اندلاع حريق، في مطعم في البلاد الليلة الماضية.

وقالت إدارة الإطفاء إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى أو إلى عيادة متخصصة في الحروق في العاصمة براغ.

وقال شهود عيان إن الحريق نشب عندما سقط سخان غاز على شرفة خارجية مغلقة بالزجاج، مما تسبب في اشتعال أسطوانة البروبان داخله.

وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن النيران انتشرت بسرعة غير عادية، وأن اسطوانات غاز أخرى انفجرت أثناء عملية إطفاء الحريق.

ووقع الحادث في المطعم، بوسط مدينة موست الصناعية، على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الألمانية.

وكتب وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوشان، على موقع التواصل الاجتماعي، "إكس" أن حوالي 30 شخصا تمكنوا من من المطعم ومبان مجاورة الفرار إلى أماكن آمنة.

وذكرت محطة إخبارية محلية أن الحريق دمر المطعم بالكامل، حيث وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وتم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم فرقة الإطفاء إنه عند وصول خدمات الطوارئ، كانت أجزاء كبيرة من المطعم مشتعلة بالفعل.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل، في منشور على منصة إكس : "أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست".

وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.