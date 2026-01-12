إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي القدس

أصيب شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، في بلدة الرام شمال مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالصدر لشاب (35 عاما)"، لافتة إلى أنه "أصيب خلال محاولته اجتياز جدار الفصل العنصري في بلدة الرام".

وبوتيرة شبه يومية، تتكرر إصابات الفلسطينيين قرب الجدار الفاصل بمحيط القدس وعلى امتداد الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيل، خلال محاولة فلسطينيين، ومعظمهم عمال، اجتيازه بحثا عن عمل داخل إسرائيل التي تحتل أراضيهم.

وتفيد معطيات "الاتحاد العام لعمال فلسطين"، باستشهاد 44 عاملا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقال أكثر من 34 ألفا آخرين، داخل أماكن العمل، أو خلال محاولتهم البحث عن عمل منذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر 2023، وحتى 20 ديسمبر 2025.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، تمنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العودة إلى أماكن عملهم، فيلجأ بعضهم إلى تسلق الجدار الفاصل رغم ما يحف المغامرة من مخاطر.

ويحيط بمدينة القدس جدار من الأسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، يؤكد فلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وعام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.