- وزارة التجارة: القرار حفاظًا على تعظيمها وصونها من الامتهان

حظرت السعودية، اليوم الاثنين، كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على عبوات المنتجات التجارية، وذلك حرصًا على تعظيمها وصونها من كل ما قد يؤدي إلى تعرضها للامتهان.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث وزارة التجارة السعودية عبد الرحمن الحسين، عبر حسابه على منصة «إكس».

وقال الحسين: «يُمنع على المنشآت التجارية كتابة أسماء الله الحسنى أو لفظ الجلالة على كل ما يؤدي إلى تعرضها للامتهان».

وأوضح أن المنع يشمل العبوات «مثل الأكياس والأغلفة التي يؤول مصيرها إلى الاستخدام غير اللائق».

وأشار إلى أن القرار يأتي «حرصًا على تعظيم أسماء الله الحسنى وصونها».