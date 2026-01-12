رئيس وزراء كندا يعتزم زيارة الصين لتعزيز العلاقات وخفض الاعتماد على أمريكا

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الكندي بزيارة الصين هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ قرابة عقد، في محاولة لإعادة بناء علاقات بلاده المتصدعة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم – وتقليل الاعتماد على الجارة، الولايات المتحدة، والتي كانت حتى وقت قريب من أكثر حلفائها دعما وإخلاصا.

وتأتي هذه الخطوة التي يقودها رئيس الوزراء مارك كارني، الذي يصل بعد غد الأربعاء إلى الصين، ضمن إعادة تقييم كبرى مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم ولفترة طويلةأكبر شريك تجاري لكندا حتى الآن.

ويهدف كارني إلى مضاعفة صادرات كندا للدول غير الأمريكية خلال العقد المقبل، في مواجهة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتلميحه بأن كندا قد تصبح "الولاية الحادية والخمسين" للولايات المتحدة.

وقال كارني في بيان صحفي أعلن فيه عن زيارته للصين: "في وقت يشهد اضطرابات في التجارة العالمية، تركز كندا على بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة واستقلالية".

وأضاف: "نحن نصنع شراكات جديدة حول العالم من أجل تغيير وضع اقتصادنا الذي اعتمد طويلا على شريك تجاري واحد".

ومن المقرر أن تستمر زيارة كارني للصين حتى يوم السبت المقبل، ثم يتوجه إلى قطر قبل حضوره الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا الأسبوع المقبل.