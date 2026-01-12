قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب تعتبر إثيوبيا «شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد»، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على تعزيز العلاقات معها «بشكل أكبر».

جاء ذلك عقب لقاء عقده ساعر، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي هاديرا أبيرا، الذي وصل إسرائيل في زيارة غير محددة المدة، وفق تدوينة لساعر على منصة «إكس».

وتأتي زيارة المسؤول الإثيوبي لإسرائيل وسط خلافات بشأن قضايا الحدود والأمن المائي والمنافذ البحرية بين أديس أبابا وكل من مصر والسودان والصومال وإريتريا.

وتصر إثيوبيا على تشغيل «سد النهضة» المائي الذي أنشأته على مجرى نهر النيل وملئه دون اتفاق مع دولتي المصب السودان ومصر، كما تطالب بإطلالة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

كما تأتي الزيارة بعد أيام من زيارة ساعر إلى الإقليم الانفصالي بالصومال، المجاور لإثيوبيا، والذي أعلنت تل أبيب اعترافها به كدولة أواخر ديسمبر الماضي، وسط إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وكتب ساعر: «اجتماع رائع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي هاديرا أبيرا»، مضيفًا: «نعتبر إثيوبيا شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد، وسنعمل على تعزيز العلاقات بشكل أكبر. وقد ناقشنا التحديات المشتركة في مناطقنا».

وتابع ساعر زاعمًا: «قلت إن النظام الإيراني يذبح شعبه الذي يحتج ويناضل من أجل حريته».

وتشهد عدة مدن في إيران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وسط تهديدات أمريكية بمهاجمة طهران على خلفية هذه الاحتجاجات.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى «العدو الألد» لها، إذ تتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو الماضي شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار.

واختتم ساعر تدوينته بالقول: «نعزز الصداقة الإسرائيلية الإثيوبية العريقة».

وكانت إسرائيل وإثيوبيا، وقعتا في فبراير 2025 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية بمشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الإفريقي، وفق بيان سابق لوزارة الطاقة الإسرائيلية.