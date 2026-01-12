إيران: النيران التهمت أكثر من 300 متجر بمدينة رشت

أعلن التلفزيون الإيراني، الاثنين، أن النيران التهمت أكثر من 300 متجر بمدينة رشت جراء أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات في البلاد.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لمتاجر تعرضت لحرائق قبل 3 أيام في سوق مدينة رشت بمحافظة غيلان شمالي إيران.

وذكر أن أكثر من 300 متجر احترق جراء أعمال العنف في رشت، وأن الخسائر المادية التي تكبدها التجار كبيرة.

وبينما كانت فرق الإطفاء تقوم بأعمال التبريد في بعض المتاجر، قال محافظ جيلان هادي حق ‌شناس، خلال تفقده المنطقة، إنهم سيعيدون سوق رشت إلى سابق عهده.

وطالب التجار المتضررون بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، داعين المسؤولين إلى التحرك سريعا لتقديم الدعم المادي.

وفي 28 ديسمبر الماضي بدأ التجار في السوق الكبير بالعاصمة طهران احتجاجا على التراجع الحاد بقيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانات رسمية بشأن عدد القتلى أو الجرحى، غير أن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" أفادت في تقرير نشرته في 11 يناير الجاري بمقتل 544 شخصا، بينهم 37 عنصر أمن ومدعٍ عام و8 أطفال، إضافة إلى توقيف 10 آلاف و681 شخصا.