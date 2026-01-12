قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية ممثلة في الهلال الأحمر المصري لديها القدرة على إدخال ما يصل إلى 1000 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.

وأضاف في لقاء خاص مع زياد قاسم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الأعداد التي تدخل فعلياً تقل عن ذلك بكثير، نتيجة استخدام معبر واحد فقط في الوقت الحالي، مؤكداً أن فتح باقي المعابر من شأنه مضاعفة أعداد الشاحنات التي يمكن إدخالها.

وأوضح أن عدم الوصول إلى الأعداد المطلوبة من الشاحنات لا يرجع إلى أي تقصير من الجانب المصري، مشيراً إلى أنه في حال طلب إدخال 600 شاحنة يومياً، فإن الإمكانات المصرية تتيح إدخال هذا العدد وأكثر، إلا أن القيود المفروضة على المعابر تحد من تحقيق هذا الهدف.

وتابع، أنّ جزءً من الشاحنات التي تعود إلى الساحة الأمامية لمعبر رفح المصري يكون بسبب رفض إدخال بعض المساعدات، أو إعادتها لإعادة التغليف، وفي أحيان أخرى دون إبداء أسباب واضحة، مؤكداً أن التعامل مع هذه العراقيل يتم بهدوء وحرفية عالية، دون أن يؤثر ذلك على استمرار الجهود الإنسانية.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية أسمى من هذه العراقيل، ويتمثل في إيصال المساعدات إلى الضحايا داخل قطاع غزة.

ونوه إلى أن مصر تواصل التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وتتعامل مع الموقف بذكاء سياسي وهدوء، مع الإصرار على الاستمرار وعدم التوقف أو الملل، حتى وإن تطلب الأمر إعادة المحاولة أكثر من مرة.

وأكد محافظ شمال سيناء أن عودة الشاحنات مرة أو مرتين أو أكثر لن تعرقل الجهود المصرية، مشدداً على أن المساعدات في النهاية تدخل إلى مستحقيها داخل قطاع غزة، وأن العمل الإنساني المصري مستمر بلا توقف رغم كافة التحديات.