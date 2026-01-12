 إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي الإسكندرية - بوابة الشروق
الإثنين 12 يناير 2026 12:54 ص القاهرة
إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بصحراوي الإسكندرية

عصام عامر:
نشر في: الإثنين 12 يناير 2026 - 12:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يناير 2026 - 12:03 ص

أُصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى ملاكي، على الطريق الصحراوي في منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي، أمام مركز التدريب في منطقة العامرية "الاتجاه المؤدي إلى القاهرة".

وبانتقال الشرطة، ترافقها 6 سيارات إسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص المبدئي تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى ملاكي على الطريق إثر اختلال عجلة القيادة.

جرى نقل المصابين من مستقلي السيارتين إلى المستشفى لإسعافهم، دون ورود أنباء عن وجود وفيات، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

ووفقًا لمصدر أمني، تحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.


