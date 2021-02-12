سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستانف نادي "سينما الشباب" الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحى عبد الوهاب"، عروضه ، وذلك يوم السبت القادم الموافق 13 فبراير 2021 بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساءا.

ومن المقرر أن يقام خلال فعاليات النادي العرض الأول للفيلم التسجيلي " اسرار شهريار" الذي ينفرد فيه الكاتب الصحفي والناقد الفني "عاطف سليمان" بقصة حياة واسرار الموسيقار "حلمي بكر".

بحضور الموسيقار "حلمي بكر و كوكبة من الموسيقيين والفنانين والإعلاميين.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور والحضور.

يذكر أن فعاليات النادي تقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.