وزير الصحة المغربي: نستهدف تحقيق مناعة جماعية ضد كورونا خلال 5 أشهر

أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، أن المغرب يسعى إلى استكمال عملية التلقيح الجارية حاليا في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 أشهر القادمة في إطار تحقيق مناعة جماعية والعودة إلى الحياة الطبيعة.

وأوضح الوزير المغربي، في تصريح صحفي، أنه حال استمرار الوتيرة التي تجري بها عملية التلقيح إلى الآن ووفقا للبرنامج المعد فإن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يتمثل في ألا تتجاوز مدة توزيع اللقاح ما بين 3 إلى 5 أشهر لإتمام تطعيم تلقيح ما يقرب من 30 مليون مواطن مغربي، أي 80% من السكان وتحقيق مناعة جماعية، والحد بالتالي من الآثار السلبية للفيروس والعودة إلى الحياة العادية والطبيعية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أن عدد المواطنين المستفيدين من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلغ مليونا و112 ألفا و103 أشخاص حتى اليوم، وأن عدد الأشخاص الذين تلقوا التلقيح ضد الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 265 ألفا و785 شخصا.

يشار إلى أن المغرب تسلم 6.5 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا اكسفورد من الهند، و500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم من الصين.