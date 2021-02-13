خفض درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا في عاصمة المكسيك

أعلنت عمدة مكسيكو سيتي اليوم الجمعة تخفيف درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا بالعاصمة المكسيكية من الدرجة القصوى إلى الدرجة التي تسبقها.



وقالت العمدة كلوديا شينباوم في تغريدة على موقع تويتر: "دخلنا درجة التأهب البرتقالية، دون التخلي عن حذرنا".



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن درجة التأهب البرتقالية هي التي تسبق الدرجة القصوى الحمراء التي تتضمن اغلاق جميع الأعمال غير الضرورية.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 97ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.



وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد –19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 171 ألفا و234 وفاة.



وتعافى من المرض 53ر1 مليون من المصابين حتى الآن.



وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.