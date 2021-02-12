لندن وبروكسل تحددان خطة عمل بروتوكول أيرلندا الشمالية

حددت لندن وبروكسل خطة عمل لمعالجة القضايا المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية وستجتمعان مرة أخرى في غضون أسبوعين.

وفي بيان نُشر يوم الخميس، وافق وزير شؤون مجلس الدولة البريطاني مايكل جوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش على "إعادة تأكيد التزامهما" باتفاقية الجمعة العظيمة، وإجراء محادثات مع مجموعات الأعمال في أيرلندا الشمالية، والعمل معا لمعالجة جميع القضايا على الحدود الأيرلندية. والاجتماع مرة أخرى في موعد أقصاه 24 فبراير.

وأضافا أنهما أجريا "مناقشة ليست فقط صريحة ولكن بناءة" و "لن يدخرا جهدا" لتنفيذ الحلول التي تم الاتفاق عليها في 17 ديسمبر.

يأتي ذلك بعد أن توجه سيفكوفيتش من بروكسل إلى لندن للقاء جوف في أعقاب الخلافات المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ أن غادرت الأخيرة السوق الموحدة للتكتل في 31 ديسمبر الماضي.