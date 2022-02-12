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طالبت هولندا رعاياها في أوكرانيا بمغادرة البلاد في ظل توقعات بغزو روسي وشيك على الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، اليوم السبت، إن "الوضع الأمني كان مثيرا للقلق بالفعل، وقد أخذ في التفاقم خلال الأيام الماضية"، مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع دول حليفة.

وسبق هذا الإعلان، تحذير للحكومة الأمريكية من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا.

كانت السفارة الهولندية في كييف أشارت أمس الجمعة إلى أن المغادرة ستتم على نفقة الرعايا المغادرين.

ونقلت وكالة أنباء "ايه إن بي" الهولندية عن السفير الهولندي لدى كييف، يانيس دي مول، قوله إن مهمة الإجلاء "ليست خيارا".

كانت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والدنمارك واستراليا ولاتفيا وإستونيا، ودول أخرى، طالبت رعاياها بمغادرة أوكرانيا.