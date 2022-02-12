مستشارة وزيرة التضامن: برامج الحماية الاجتماعية تحمي المواطن من خطر انقطاع الدخل

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة تضم مجموعة من السياسات والبرامج التي تحمي المواطن من مخاطر قد يتعرض لها، وتحديدًا انقطاع الدخل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه البرامج توفّر حياة لائقة وكريمة للمواطن، لافتة إلى أن هناك ثلاثة برامج رئيسية أولها منظومة الدعم سواء النقدي (تكافل وكرامة، معاش الضمان الاجتماعي)، ومنظومة الدعم العيني (الخبز، التموين)، ومنظومة الحماية التأمينية (التأمين الصحي العام والشامل، التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سياسات تنشيط سوق العمل وبرامج التمكين الاقتصادي).

وأوضحت أن ثماني مواد بالدستور نصّت على الحماية الاجتماعية، أهمها المادة 17 التي أكّدت حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي في حالة أنه لا يتمتع بالتأمينات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن القوانين والتشريعات التي تم سنها، نفّذت ما نصّ عليه الدستور منذ عام 2015، متى أطلقت الدولة أول برنامج للدعم النقدي (تكافل وكرامة)، ثم إطلاق قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018 الذي نصّ على مد الرعاية الصحية لكل المواطنين.

وأشارت إلى إطلاق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات في 2019، حيث تم إصلاح المنظومة بحيث تتم حماية الفئات الفقيرة، بتحديد حد أدنى للمعاش يصل إلى 65% من الأجر التأميني.

وأوضحت أنه تم إجراء زيادات للمعاشات وفقًا للتضخم، مع تحفيز العمالة غير المنتظمة من خلال تحمل الدولة حصة صاحب العمل، وصولًا إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة والعمل على تطوير