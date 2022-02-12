«هاتريك» بن رمضان يقود الترجي للفوز على جوانينج جالاكسي في دوري أبطال أفريقيا

قاد محمد علي بن رمضان فريق الترجي التونسي للفوز على فريق جوانينج جالاكسي البتسواني 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقمص بن رمضان دور البطولة للترجي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الأولى و29 و32، فيما سجل الهدف الرابع كيجسلاي إيدوه في الدقيقة 86.

وحصد الترجي أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما ظل فريق جوانينج بلا رصيد في قاع الترتيب.

ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض، حيث بادر الترجي بتسجيل هدف التقدم عندما سدد محمد علي بن رمضان كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق كرته الشباك.

بعد الهدف فرض الترجي سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني، في المقابل تراجع فريق جوانينج جالاكسي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة، ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 29 والتي شهدت تسجيل الترجي للهدف الثاني عندما استلم محمد علي بن رمضان كرة بينية داخل منطقة جزاء جوانينج جالاكسي ليدخل بها منطقة الست ياردات قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 32 سجل الترجي الهدف الثالث، عندما توغل أسامة العوني بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء فريق جوانينج ومرر الكرة إلى محمد علي برن رمضان الذي وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف تخلى جوانينج عن حذره الدفاعي وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وحاول شن هجمات بحثا عن تقليص الفارق ولكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب الترجي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 3 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق جوانينج عن حذره الدفاعي وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية لاختراق دفاع الترجي في محاولة لتقليص الفارق، في المقابل تراجع لاعبو الترجي لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

وكاد فريق جوانينج أن يسجل هدفه الأول في الدقيقة 53 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها ثابانج سيسيني وقابلها بضربة رأس متقنة لكن معز بن شريفية حارس الترجي تصدى لها.

ورد الترجي في الدقيقة 58 عندما سدد محمد بن حميدة كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

واستمرت سيطرة جوانينج على مجريات اللقاء وسط التزام دفاعي منظم من لاعبي الترجي التونسي ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب.

وبمرور الوقت تخلى الترجي عن حذره الدفاعي وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى جوانينج حتى تمكن من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 عندما استلم كيجسلاي إيدوه الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الترجي 4 / صفر.