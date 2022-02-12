هونج كونج تسجل 1510 إصابات يومية قياسية بكورونا

ذكرت وسائل إعلام محلية في هونج كونج أن المدينة ستبلغ عن رقم قياسي لحالات إصابة يومية قياسية بفيروس كورونا، هو حوالي 1510 حالات، اليوم السبت، حيث يستعد مسؤولو المدينة للاجتماع مع نظرائهم في البر الرئيسي الصيني لبحث مكافحة تفش يزداد سوءا، ويستنزف موارد الرعاية الصحية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم السبت، أن المدينة سجلت أمس الجمعة 1325 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة سابقة وسجلت خمس حالات وفاة، في الأسبوع الماضي.

وحذر مسؤولو الصحة من ارتفاع كبير في سلاسل انتقال صامتة للعدوى في المجتمع وأرجعوا السبب في أحدث انتشار للعدوى إلى عطلة العام القمري الجديد.

وقاد جون لي، رئيس كبير الأمناء أمس الجمعة، وفدا من مسؤولي المدينة إلى إقليم "جوانجدونج" لوضع أساس العمل للاجتماعات اليوم السبت، مع السلطات من هونج كونج ومكتب شؤون مكاو ولجنة الصحة الوطنية ، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.

من جهة أخرى، تسود مخاوف من حدوث أزمة جديدة في توريد الأغذية الطازجة في هونج كونج في ظل زيادة تفشي فيروس كورونا بين سائقي الشاحنات المسؤولين عن نقل امدادات الغذاء من بر الصين الرئيسي إلى الجزيرة.

وهناك مخاوف أن تشدد الصين اجراءات الوقاية من الفيروس على الحدود لمنع انتقال العدوى من هونج كونج.