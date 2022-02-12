ماكرون يبلغ بوتين بمخاوف أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا

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أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمخاوف الحلفاء والشركاء الأوروبيين بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ووفقا لما أعلنه قصر الإليزيه في باريس اليوم السبت فإن ماكرون قال لبوتين خلال مكالمة هاتفية استمرت حوالي ساعة ونصف الساعة اليوم السبت بأن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.

تحدث الرئيسان أيضا عن الاستقرار والأمن في أوروبا، وكذلك عن كيفية تنفيذ خطة مينسك للسلام المبرمة عام 2015، والمعلقة منذ فترة.

وأضاف بيان القصر إن ماكرون أكد مجددا على أن فرنسا مصممة على الرد في حالة وقوع عملية عسكرية.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر يوم أمس الجمعة من أن الغزو الروسي يمكن أن يبدأ في أي وقت.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الولايات المتحدة تعتقد أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يحدث قبل نهاية الألعاب الأولميية الشتوية في الصين يوم العشرين من شباط/ فبراير الجاري.

رفضت سفارة روسيا في الولايات المتحدة التحذيرات الأمريكية بشن الهجوم على أوكرانيا ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعورا بالدهشة من التقارير التي تتحدث عن غزو روسي وشيك.

وتتواصل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الصراع المتوتر منذ أسابيع.

وقد اتصل ماكرون مؤخرا ببوتين وزيلينسكي عدة مرات بهذا الشأن.

وكان ماكرون سافر بداية الأسبوع الجاري إلى موسكو وكييف لإجراء مباحثات.

كما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بوتين عبر الهاتف اليوم السبت.

وكان ماكرون أعلن أنه سيتبادل المكالمات الهاتفية مع بايدن وزيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس على مدار اليوم.