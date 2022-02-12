أعلنت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، عن فتح منفذ لبيع بيض المائدة بسعر مدعم للمواطنين، وذلك بمقر مديرية الزراعة بمدينة طور سيناء تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين بأسعار مدعمة، بهدف دعم محدودي الدخل.

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير كميات كبيرة من بيض المائدة بسعر يقل عن السوق بنحو 10 جنيهات، وتصل سعر كرتونة البيض 50 جنيهًا في حين يجري بيع الكرتونة في الأسواق بـ 60 جنيهًا، وذلك ضمن خطة المديرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القطاع الزراعي.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح لـ"الشروق" اليوم السبت، أنه يجري تجميع بيض المائدة من مصادر موثوق بها، وبأسعار مناسبة لإشباع وتلبية حاجة المواطنين.

كما يجري توفير بعض الخضراوات الأخرى الطازجة كالفلفل، والطماطم، والبصل، إضافة إلى زيت الزيتون بأسعار مخفضة طبقًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال شديد من قبل المواطنين بمدينة نويبع على شراء الدواجن الحية الجاري طرحها للبيع بمزرعة الدواجن رقم (2) التابعة لمديرية، والتي تقع في منطقة واسط بالمدينة، ويجري بيع الدواجن بسعر البورصة وهو مالا يتخطى الـ 30 جنيهًا.

وأوضح أن المزرعة تعمل بطاقة 7000 آلاف دجاجة في الدورة الواحدة، وتتضمن استراحة للمدير وأخرى للعمال، وغرفة أمن وأخرى للكهرباء، ومخازن، وهي تحت إشراف مباشر لمديرية الطب البيطري، لمتابعة تغذية الدجاج وتحديد الأعلاف الطبيعية التي تناسبهم.