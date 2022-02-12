البحرين: إلحاق ضابط إسرائيلي للعمل بالمملكة يتعلق بتحالف دولي

قالت مملكة البحرين، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن إلحاق ضابط إسرائيلي للعمل في الممكلة، مرتبط بتحالف دولي.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية البحرينية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت.

وقال البيان: "تؤكد وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي، يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي، يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

كانت القناة الـ13 بالتليفزيون الإسرائيلي، ذكرت، أمس الأول الخميس، أن ضابطا كبيرا من البحرية الإسرائيلية سوف يتمركز بصفة دائمة في البحرين.

وأضافت أن الضابط، الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأمريكي بالمملكة.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قام مؤخرا بزيارة للبحرين، حيث تم الاتفاق على تمركز الضابط الإسرائيلي خلال اجتماع ثلاثي ضم جانتس، ونظيره البحريني، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر.

ووقع جانتس -خلال زيارته للبحرين- مذكرة تفاهم عامة تؤسس رسميا لعلاقات أمنية بين تل أبيب والمنامة.

يذكر أن البحرين وإسرائيل وقعتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الولايات المتحدة، وذلك في سبتمبر عام 2020.