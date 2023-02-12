الهلال الأحمر المصري: تجهيز طائرة مساعدات رابعة لمنكوبي الزلزال في سوريا

أعلن الهلال الأحمر المصري، تجهيز شحنة المساعدات الثانية لمنكوبي الزلزال المدمر في سوريا.

وقال الهلال الأحمر المصري، إنه رغم صعوبة الأوضاع في سوريا، فإن الأيام السابقة شهدت وصول ثلاث طائرات إلى سوريا محملة بأطنان المواد الإغاثية ومعها فريق إغاثي وفريق طبي، فيما لا زالت الأوضاع يصعُب تخيلها، وذلك بسبب برودة الطقس مع نقص الكهرباء والوقود والمياه.

وأشار إلى أن عدد المتضررين يفوق الـ100 ألف شخص وأنه جرى تجهيز الطائرة الرابعة لشحنة المساعدات الثانية اليوم الأحد، منوها بأن قائمة الاحتياجات الإنسانية ليست فقط أدوية أو علاجات، لكن الهلال سيجهز على وجه السرعة مواد إغاثية للحماية والتأمين من شدة البرد، مثل: مراتب، خيم، بطاطين، ملابس لكل الأعمار، حفاضات أطفال، فوط صحية للسيدات، وغيرها من قائمة ضخمة لدعم ضحايا الزلزال.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، طرق التبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا، وذلك عن طريق (رسالة نصية بـ5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 ويكتب فيها كلمة سوريا، أو عبر شبكة فوري كود 99981، أو الاتصل ب 15322 ثم اضغط على رقم 3 لاستحضار مندوب، أو عبر فودافون كاش كود *9*166# أو أبليكيشن أنا فودافون.

ويمكن التبرع بنكيا عبر بنك القاهرة على حساب رقم911111، والبنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157، والبنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001، أو التبرع إلكترونيا من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري عبر هذا الرابط

من جانبه، قال الهلال الأحمر العربي السوري، يوم السبت إنه يحاول الوصول إلى 300 ألف شخص متضرر، عبر 4000 متطوع وسط تبرعات من دول إيطاليا وسلطنة عمان والأردن والإمارات.

وأعلن الهلال الأحمر العربي السوري طرق التبرع عبر بنك "بيمو" لبنان حساب باسم "منظمة الهلال الأحمر العربي السوري".