وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة.



وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتى الجمعة المقبلة.



فيما نوهت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، بأن مواعيد أطباء البروتوكول بالعيادات الخارجية تأتي على النحو التالي: العظام السبت والأحد والثلاثاء، والجراحة العامة السبت والثلاثاء، والأوعية الدموية السبت والإثنين.



كما يتم الكشف في عيادات جراحة المخ والأعصاب يومي الأحد والثلاثاء، وعيادات المناظير والجهاز الهضمي أيام الأحد والثلاثاء والخميس بمركز الفيروسات.