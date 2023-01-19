كولر: شريف أهدر فرصة هدف 1000% وارتكبنا أخطاء ساذجة أمام فلامنجو

يرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن فريقه أهدر فرصة هدف مؤكد 1000% كانت كفيلة بقتل اللقاء أمام فلامنجو والوصول للهدف الثالث في اللقاء.

وقال كولر في تصريحات لبرنامج الماتش: "تأخرنا في النتيجة بعد دخولنا اللقاء بشكل غير جيد، لكننا نجحنا في السيطرة على المباراة مجددا وحققنا التعادل، خرجنا بتعادل مستحق في الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني ضغطنا وسجلنا الهدف الثاني لكننا أهدرنا فرصة 1000% هدف كان سيقتل اللقاء وكان من الممكن أن تصبح النتيجة 3-1 ثم بعد ذلك تعرضنا للطرد وتغيرت المباراة. ارتكبنا أخطاء ساذجة في هذا المستوى التنافسي تكون صعبة جدا ولا تناسب هذا المستوى".

وأتم: "مروان عطية وخالد عبد الفتاح قدما مباراة كبيرة لكن النتيجة لم تكن جيدة