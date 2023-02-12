مدرب سان جيرمان: يجب استعادة الثقة للاعبين قبل مواجهة بايرن ميونخ

تحسر كريستوف جالتييه المدير الفني لباريس سان جيرمان على البداية "الكارثية" التي سجلها فريقه خلال الهزيمة على ملعب موناكو 1 /3 مساء السبت، بالدوري الفرنسي.

وتأثر سان جيرمان بشدة جراء حالات الإصابات والإعياء التي ضربت الفريق، حيث غاب ليونيل ميسي وكيليان مبابي بسبب الإصابة، كما غاب فابيان رويز بشكل مفاجئ في الوقت الذي جلس فيه الثنائي أشرف حكيمي وسيرخيو راموس على مقاعد البدلاء في بداية المباراة.

وقال جالتييه في تصريحات تليفزيونية: "أشعر بالغضب لأن البداية كانت كارثية، كان يحذونا الأمل بعد تسجيل هدف، قبل أن نتلقى الهدف الثالث، العودة بعد التأخر 1 /3 أمر أكثر تعقيدا".

وأضاف "هناك مشاعر من الغضب، كان هناك غيابات، العدوى، إنها أوقات عصيبة على الجميع، اللاعبين والجماهير".

وأشار "تنتظرنا مباراة كبرى يوم الثلاثاء (أمام بايرن ميونخ) علينا أن نستعيد الطاقة والثقة واللاعبين، لقد استقبلنا الكثير من الأهداف منذ استئناف الموسم، علينا إيجاد التوازن".