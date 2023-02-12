عودة المثلوثي لقائمة الزمالك أمام سموحة

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عاد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لنادي الزمالك، إلى قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة سموحة ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري الممتاز

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي ستخوض مباراة سموحة المقرر لها غدا الاثنين باستاد برج العرب

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.