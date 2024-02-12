أعلن السفير الروسي في بانجي، ألكسندر بيكانتوف، أن رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أركانج تواديرا، سيزور روسيا في الفترة من 14 إلى 16 من فبراير الجاري.

وقال السفير الروسي - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين - "سيزور رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى موسكو في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري، وسيشارك في منتدى مناهضة الاستعمار، الذي ينظمه حزب روسيا الموحدة".

وأضاف: "من المتوقع عقد اجتماع عمل مع نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، ومناقشة مجموعة كاملة من القضايا الثنائية والدولية الحالية، مع التركيز على زيادة تحفيز العلاقات بين روسيا وإفريقيا الوسطى ومنحها ديناميكية ونطاقا أكبر".