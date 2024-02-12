الاتحاد الأوروبي: مئات الآلاف من الفلسطينيين دُفعوا صوب الحدود المصرية

قال مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن مئات الآلاف الفلسطينيين دُفعوا صوب الحدود المصرية (في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة).

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن حماية المدنيين واستمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمر مهم للغاية.

وأوضح أنّ هناك مليوني شخص في غزة يعتمدون فقط على دعم الأونروا، لافتًا إلى وجود 700 مدرسة تأوي مئات الآلاف من الأطفال والشباب في غزة.

وأشار إلى تقديم الأونروا الدعم للفلسطينيين سواء في فلسطين أو دول أخرى، مشدّدا على ضرورة استمرار عمل الوكالة.

وأكد أن ما أثير ضد الوكالة في الفترة الأخيرة كان عبارة عن ادعاءات (في إشارة إلى اتهام إسرائيل لموظفين بالوكالة بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى).

وأضاف أن هناك تحقيقات يتم إجراؤها في الفترة الحالية بخصوص هذه الادعاءات، وأن هناك إجراءات سيتم تنفيذها بشكل شفاف.