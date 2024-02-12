 الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم دورة تدريبية حول استخدام ماكينات الغسيل الكلوي - بوابة الشروق
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الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم دورة تدريبية حول استخدام ماكينات الغسيل الكلوي

أميرة محمدين
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 7:41 ص

نظمت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، دورة تدريبية حول الاستخدام الأمثل لماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى فايد التخصصي ومستشفى القصاصين التخصصي بنطاق المحافظة.

تستهدف الدورة التدريبية تمريض الغسيل الكلوي، ومهندسي الأجهزة، وفنيو الأجهزة الطبية في المنشآت الطبية بعد تزويدها بأحدث الأجهزة التي توفر الخدمة الطبية التي تليق به، وتعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع ماكينات الغسيل الكلوي بشكل أمثل، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى. 

ويتضمن التدريب جلسات نظرية تشمل شرح عن أجزاء الماكينة وكيفية استخدامها بشكل صحيح، مشيرا إلى أن أهمية مثل هذه الدورات تساهم في تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم في مجال العناية بالكلى.

 

 


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