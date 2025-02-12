متحدث جيش الاحتلال يزعم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، محذرًا سكان البلدات الجنوبية من العودة إلى منازلهم الواقعة بمناطق انتشار الجيش.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء: «تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان، ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا».

وأضاف: «جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر، كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر».

وفي وقت سابق، قال مسئول لبناني ودبلوماسي أجنبي لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن إسرائيل طلبت إبقاء قوات في خمس نقاط بجنوب لبنان حتى 28 فبراير.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر بين لبنان وإسرائيل، كان لدى القوات الإسرائيلية مهلة حتى 26 يناير للانسحاب من جنوب لبنان.

وجرى تمديد المهلة بالفعل حتى 18 فبراير، لكن المصدران قالا إن إسرائيل طلبت تمديداً إضافياً عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.