مديرية الشباب بالجيزة تنفذ فعاليات التدريب الأسبوعي لمشروع «ألف بنت ألف حلم»

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، التدريب الأسبوعي لمشروع "ألف بنت ألف حلم" في خماسي كرة القدم للفتايات تحت سن الـ 16 عاما، بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب حي جنوب الجيزة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والمركز الثقافي البريطاني.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويهدف المشروع، إلى تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل واكتشاف المواهب في كرة القدم بين الفتيات والعمل على إعدادهن وصقل مهاراتهن ليكونوا نواة للأندية والمنتخبات الوطنية، حيث ينفذ المشروع بمركز شباب الجيزة ومركز التنمية الشبابية بالصفا.