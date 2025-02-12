محافظ الدقهلية في جولته بالسنبلاوين: توجيه لرئيس المدينة بتكثيف أعمال النظافة وسرعة الانتهاء من ملفات التصالح

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بجولة بمدينة السنبلاوين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، للوقوف على معدل الإنجاز في ملفات التصالح، كما تفقد أعمال اللجنة المشكلة من المحافظة، والمكلفة بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح وتيسير الإجراءات في إطار القانون، بما يضمن تنفيذ الخدمة، والحفاظ على موارد الدولة، وتحقيق مصالح المواطنين، مشدداً على ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح في أقرب وقت بجميع المراكز والمدن.

والتقى المحافظ المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمع إليهم، مؤكداً أن جولاته اليومية تهدف إلى توفير مختلف الخدمات لهم وتلبية احتياجاتهم اليومية، سواء كانت خدمات إدارية أو اجتماعية، في إطار العمل على تحقيق مطالب المواطنين في مختلف القطاعات.

كما تفقد المحافظ عدداً من المخابز بمدينة السنبلاوين، للتأكد من مطابقة الرغيف للمواصفات المحددة، والتزام أصحاب المخابز بأوزان الرغيف، وعدم تجميع بطاقات صرف الخبز، كما التقى المواطنين واستمع إليهم، للتأكد من وجود شكاوى، مؤكداً لهم حلها على الفور في حالة وجودها.

كذلك تفقد المحافظ حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع، وكلف الأستاذ حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، برفع مستوى النظافة بالمدينة، ونقل جميع تجمعات القمامة إلى مصانع التدوير، مع المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بجميع شوارع المدينة، كما تفقد موقف السيارات بالسنبلاوين، مشدداً على ضرورة التزام السائقين بالأجرة المحددة، والحفاظ على نظافة الموقف، ووجه لرئيس مركز السنبلاوين بالمتابعة اليومية لحالة النظافة بالموقف ودورات المياه.