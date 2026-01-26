علاء عبد الغني: معتمد جمال تعامل بذكاء ونقطة المصري مهمة للزمالك

أعرب علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، عن تقديره الكبير لجماهير القلعة البيضاء، مشيدًا بدعمها المتواصل للفريق خلال مواجهة المصري البورسعيدي، رغم الأزمات والتحديات التي يمر بها النادي في الفترة الحالية.

وقال عبد الغني، في تصريحات لقناة المحور، إن جماهير الزمالك لعبت دورًا مهمًا في مساندة اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن حضورهم ودعمهم في هذا التوقيت الصعب ساهم في الحفاظ على استقرار الفريق.

وأشاد نجم الزمالك السابق بالمدير الفني معتمد جمال، موضحًا أنه نجح في الحفاظ على شكل الفريق وأدائه أمام المصري، معتبرًا أن التعادل السلبي وحصد نقطة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يُعد نتيجة إيجابية في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن معتمد جمال تعامل مع المباراة بذكاء شديد، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد الأزمات، مؤكدًا أن النقطة التي حققها الفريق تمثل إضافة مهمة في مشوار المنافسة بالبطولة.

وأشار عبد الغني إلى عودة عدد من اللاعبين بعد فترة غياب، وعلى رأسهم أحمد حمدي ومحمد السيد، لافتًا إلى أن مشاركتهما تُعد من أبرز مكاسب اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة إيقاف القيد، رغم صعوبتها، منحت الفرصة لظهور عدد من اللاعبين الشباب، الذين أثبتوا قدراتهم وبدأ الفريق الأول في الاستفادة منهم بشكل واضح.