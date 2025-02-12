ترامب يقول إنه سيلتقي بوتين في السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في السعودية.

وأوضح أنه لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء، الذي ذكر أنه سيشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الإعلان عن اللقاء جاء بعد مكالمة هاتفية جمعت بوتين وترامب اليوم بحثا فيها إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية.

وكان ترامب، أعلن أنه أجرى مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وقال ترامب: "ناقشنا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والذكاء الاصطناعي وقوة الدولار والعديد من الموضوعات الأخرى".

وأضاف: "فكر كلانا في التاريخ العظيم لدولنا، وحقيقة أننا قاتلنا بنجاح كبير معا في الحرب العالمية الثانية، وتذكرنا أن روسيا فقدت عشرات الملايين من الناس، وبالمثل، فقدنا الكثير! تحدث كل منا عن نقاط القوة في دولنا، والفائدة الكبيرة التي سنحصل عليها يوما ما في العمل معا"، وفقاً لموقع روسيا اليوم الإخباري.