حماس: اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن «الحركة تجري اتصالات مع الدول الوسيطة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وأشار في تصريحات نقلتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق «تليجرام»، إلى أن «هناك جهودًا من قبل الوسطاء؛ لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار في غزة».

ونوه أن «الاحتلال الصهيوني يتنصل من تنفيذ العديد من بنود الاتفاق»، مضيفًا: «موقفنا في حركة حماس واضح ولن نقبل بلغة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية».

ولفت إلى أن «الاحتلال عليه تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار حتى يتم الإفراج عن الأسرى»، قائلًا إن «المطلوب من الاحتلال الالتزام بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه».

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مطلع لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن «مصر وقطر تكثفان جهودهما الدبلوماسية في محاولة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف المصدر أن «الاتصالات مستمرة على أعلى مستوى مع الأطراف، وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لاستئناف العمليات العسكرية، إذا لم يتم تسليم الرهائن بحلول السبت».

وأشار إلى أن «الوساطات المصرية القطرية تسعى لإيجاد مخرج يصمن تنفيذ الاتفاق بشكل متوازن ويحافظ على التهدئة؛ لتجنب تصعيد جديد قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر».

ولفت إلى أن «القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق، وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة».

وشدد على أن «استمرار وقف إطلاق النار يصب في مصلحة الجميع»، محذرًا من أن «انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة».